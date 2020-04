Onderzoekers van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) hebben een doorbraak gemaakt in het onderzoek naar fotonica, een techniek waarmee computerchips mogelijk duizend keer zo snel gaan werken als ze nu doen.

Volgens de universiteit kunnen datacenters in de toekomst het meest profiteren van de doorbraak door een snellere gegevensoverdracht en minder energieverbruik voor hun koelsysteem.

Maar fotonische chips brengen ook nieuwe toepassingen teweeg, zoals een radar met laser voor zelfrijdende auto's, chemische sensoren voor medische diagnoses of voor het meten van de lucht- en voedselkwaliteit.

Huidige chips werken met elektronen. Transistors, de verschillende onderdeeltjes op een chip, zenden elektronen naar elkaar. Die elektronen reizen door koperen leidingen waardoor ze warmte opwekken.

Omdat de hoeveelheid data die mensen dagelijks met elkaar delen blijft toenemen, zijn er manieren nodig om de chips sneller te laten werken.

Fotonen in plaats van elektronen

De aangewezen techniek daarvoor heet fotonica. In plaats van communicatie in en tussen chips aan de hand van elektronen, wordt er bij deze techniek gebruik gemaakt van lichtdeeltjes, zogeheten fotonen. Waar elektronen een bepaalde massa hebben, waardoor ze in de koperen leidingen weerstand ervaren en zo warmte opwekken, hebben fotonen geen massa en wekken ze dus ook geen warmte op.

Om chips met licht te kunnen laten functioneren is er een lichtbron nodig. Silicium, waar de huidige elektronische chips van worden gemaakt, leek daarvoor ongeschikt omdat het heel slecht licht geleidt. De onderzoekers van de TU/e hebben nu echter een manier gevonden waardoor silicium wel licht kan uitzenden.

Samen met onderzoekers van de universiteiten van Jena, Linz en München combineerden de wetenschappers silicium en germanium in een kristalstructuur die licht kan uitstralen. Aan de doorbraak werd vijftig jaar gewerkt.