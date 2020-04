Brandweer en politie geven woensdagmiddag een eerbetoon aan personeel van verschillende ziekenhuizen in Eindhoven en omstreken.

Bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven doen hulpverleners de zwaailichten aan en brengen het lied You"ll Never Walk Alone ten gehore. Bij het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven rijden hulpdiensten met spandoeken en zwaailichten rond om hun steun te betuigen.

"In deze tijd van de coronacrisis zet iedereen in de zorg zich goed in. Niet alleen de artsen en verpleegkundigen, maar ook het keukenpersoneel, ict en beveiliging. Iedereen zet zich in", zegt initiatiefnemer Marco Koenders.



"Met deze actie willen we kort maar krachtig onze steun laten blijken om die mensen extra energie te geven. Want we weten niet hoe lang dit nog gaat duren", aldus Koenders.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.