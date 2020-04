Een gebouw aan de Augustijnendreef in Eindhoven is woensdagmiddag ontruimd vanwege een telefonische bommelding, meldt de politie via Twitter. De politie heeft inmiddels gemeld dat er geen explosief is gevonden in het gebouw.

Specialisten van het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwamen ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Het pand werd ontruimd en er zouden zo'n dertig mensen buiten staan.

Rond 16.30 uur meldde de politie dat er geen explosief werd gevonden. De melder zal worden opgespoord om te verklaren waarom hij de melding deed.