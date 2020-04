Een gebouw aan de Augustijnendreef in Eindhoven is woensdagmiddag ontruimd vanwege een telefonische bommelding, meldt de politie via Twitter.

Het zou volgens Omroep Brabant gaan om het gebouw van een ggz-instelling. Specialisten van het Team Explosieven Verkenning (TEV) zijn aanwezig om de situatie te onderzoeken.

Een woordvoerder van de politie zegt niet te weten hoe serieus de melding is. Het pand is ontruimd en er zouden zo'n dertig mensen buiten staan.