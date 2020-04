Het Maxima Medisch Centrum (MMC) en het Catharina Ziekenhuis (CZE) in Eindhoven maken zich geen zorgen over de capaciteit van hun intensivecareafdelingen. Dat laten beide ziekenhuizen weten.

De hoeveelheid opnames op de intensieve zorgafdelingen van beide ziekenhuizen is de laatste periode vrij stabiel. Op het MMC liggen doorgaans zo'n vijftien tot twintig coronapatiënten op de intensive care, bij het Catharina Ziekenhuis ligt dat aantal meestal tussen de 25 en 30 patiënten.



Het MMC geeft aan de toenemende druk wel te kunnen opvangen. "Met onze huidige ic-capaciteit van 25 plaatsen, kunnen we op dit moment de drukte aan. Als de toeloop van patiënten erg zou toenemen, zijn er verschillende mogelijkheden. Dan kan de ic-capaciteit eventueel worden uitgebreid, maar ook uitplaatsing naar andere ziekenhuizen is een mogelijkheid", volgens een woordvoerder.



Bij het CZE is de situatie ongeveer hetzelfde. "We hebben nog voldoende ruimte op de intensive care. Daarbij moeten we zeggen dat we op het moment twee intensivecareafdelingen hebben. Eén voor coronapatiënten en één voor niet-corona gerelateerde gevallen. We dus een hoop speelruimte", laat de woordvoerder van het CZE weten.

