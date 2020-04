Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft in samenwerking met Games for Health een digitaal dagboek ontwikkeld voor vrienden en familie van coronapatiënten die op de intensive care (ic) liggen.

Op de ic worden patiënten vaak lange periodes in slaap gehouden, zodat het lichaam de ruimte krijgt om het virus te bestrijden. Maar op het moment dat iemand van de ic afkomt, is er vaak een groot zwart gat. Over een langere periode heeft een patiënt dan geen goed beeld van waar hij is geweest of wat er is gebeurd.

Om dit zogenaamde 'post-ic-syndroom' te bestrijden gebruiken ziekenhuizen veelal dagboeken. Maar wegens de hoge besmettelijkheid van het coronavirus mogen patiënten slechts in zeer beperkte mate bezocht worden en is een dagboek dus geen optie.

Daarom vond het Catharina Ziekenhuis met het Eindhovense bedrijf Games for Health een manier om het dagboek op een digitale manier in te vullen. Zorgverleners delen gegevens met familie op afstand en de familie kan op een makkelijke manier een virtueel dagboek maken met elkaar, met tekst, foto's en film- en geluidsfragmenten.

Daarnaast geeft het dagboek links naar informatieve sites. Zo kan er direct bij opname op de intensieve zorg gestart worden met het bijhouden van een dagboek.

