FC Eindhoven is een initiatief gestart om vakkenvullers in de stad te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis door hen kaarten voor wedstrijden van het eerste elftal aan te bieden.

De voetbalclub heeft het idee gekoppeld aan een app. Eindhovenaren kunnen via de app zogenoemde 'fitcoins' sparen. Elke duizend stappen die de gebruiker van de app zet, worden beloond met een virtuele munt.

Deze virtuele munten kunnen worden ingeleverd en vervolgens stelt FC Eindhoven de stoelen in het stadion beschikbaar voor de vakkenvullers. De vakkenvullers mogen een wedstrijd naar keuze van het eerste elftal bezoeken.

"Als gevolg van de crisis is de druk op de vitale sectoren flink toegenomen om onze samenleving draaiende te houden. FC Eindhoven spreekt haar waardering uit voor alle medewerkers in de diverse vitale sectoren", aldus de club.



Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.