Eindhovens burgemeester John Jorritsma heeft in gesprek met Omroep Brabant gezegd dat hij niet wil dat de voetbalcompetitie wordt hervat vanaf juni.

De KNVB wil graag dat de competitie deze zomer wordt afgemaakt, maar Jorritsma vindt dat onverantwoord. "Supporters mogen dan niet het stadion in. Die gaan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil. Ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega's van de veiligheidsregio's het daar unaniem mee eens zijn", zegt Jorritsma.



Vanwege de coronacrisis rolt de bal al meer dan een maand niet meer in de Eredivisie en Eerste Divisie. Topclubs als Ajax, AZ en PSV lieten al weten dat het seizoen maar moet worden beëindigd. De KNVB en de Europese voetbalbond UEFA willen dus wel dat de competitie wordt afgemaakt.



Om grote mensenmassa's te voorkomen, zouden de duels vanaf juni zonder publiek worden gespeeld. Maar dat vindt de Eindhovense burgemeester dus een slecht plan. "Als het vergund is om een wedstrijd te spelen zonder publiek, dan levert dat enorme problemen voor de openbare orde op. Dat geldt niet alleen voor PSV in mijn stad. Maar ook voor Ajax en bij Feyenoord."

