De directeur van Brainport Industries, John Blankendaal, speelt een belangrijke rol bij de opzet van een productielijn voor mondkapjes. Per week moeten daar 50.000 mondkapjes geproduceerd gaan worden.

Het is de bedoeling dat volgende week de eerste productielijn gereed is. In totaal moeten er tien van dergelijke lijnen komen.



Vorige week werd een lading mondkapjes afgekeurd die door het kabinet uit China waren besteld. "De Chinezen testen die mondkapjes op een model dat goed functioneert voor Chinese hoofden. Europese hoofden zijn toch wat anders waardoor die kapjes niet goed aansluiten", zegt Blankendaal.



Ongeveer twee weken geleden is Blankendaal door het ministerie van Economische Zaken benaderd om een productielijn voor mondkapjes in Nederland op te zetten. "Daar komt een heleboel bij kijken. Ze moeten goed aansluiten op het gezicht, er mag geen lucht langs de zijkanten naar binnen komen, maar het juiste materiaal regelen is ook een enorme uitdaging. Ze moeten aan allerlei standaarden voldoen en zijn uit een heleboel verschillende lagen opgemaakt."



Voor de juiste materialen kon hij niet bij Eindhovense bedrijven terecht. "Hier zijn we goed in het maken van kunststoffen, maar voor die kapjes heb je iets anders nodig. We hebben nu contact met bedrijven op andere plekken in het land. Een groot chemieconcern verleent zijn medewerking en bedrijven uit Noord-Holland en Gelderland werken ook mee. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat stofzuigerzakken produceert. Dat zit meer in de richting van het materiaal dat voor die mondkapjes nodig is."