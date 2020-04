Om te voorkomen dat sportclubs in de stad in financiële nood komen door de coronacrisis, heeft de Eindhovense sportraad de gemeente maandag gevraagd om de huren voorlopig niet meer te innen.

Wethouder Stijn Steenbakkers kondigde vorige week al aan de clubs te steunen door de huur enkele maanden op te schorten. Dat moet hen op korte termijn lucht geven, oordeelt de gemeente. Ook verwees Steenbakkers naar de noodregeling van de overheid, die sportclubs onder voorwaarden direct helpt aan een financiële injectie van 4.000 euro.



Maar die maatregelen gaan de Eindhovense Sportraad niet ver genoeg. Huuruitstel moet huurafstel worden. "Er moet snel garen op de klos komen", aldus bestuurslid Herman Matheij van de ESR. "Neem de KNVB als voorbeeld! Die bond is al gestopt met incasseren van vaste lasten aan de clubs."

De Eindhovense Sportraad is nog bezig om de impact van de coronacrisis voor de clubs in de stad in kaart te brengen. Maar dat het water sommige clubs aan de lippen staat, is de ESR inmiddels wel duidelijk. "Vandaar ook ons pleidooi voor een huurstop. Daar zijn de clubs al iets mee geholpen."