Een container van een vrachtwagen gevuld met papier is maandagmiddag gekanteld en losgeraakt op de Meerveldhovenseweg in Eindhoven. Niemand raakte gewond.

De vrachtwagen kwam vanaf de afrit van de N2. De chauffeur wilde de bocht nemen in de richting van Veldhoven, maar nam deze verkeerd. Mogelijk is de vrachtwagen te snel door de bocht gegaan, waardoor de container kantelde.



De container werd getakeld waardoor de weg enige tijd afgesloten is geweest.