Bedrijven die zijn aangesloten bij Brainport Eindhoven willen een productielijn opzetten om beschermingsmaterialen als mondkapjes en schorten te gaan maken, zo laat de organisatie weten.

Door de coronacrisis is de vraag naar beschermingsmateriaal voor ziekenhuispersoneel hoog. In de regio waar Brainport actief is, zijn er veel bedrijven die medische spullen produceren. Ook zijn er volgens Brainport al honderdduizenden mondkapjes en schorten gedoneerd.



Om een structurele bijdrage te gaan leveren wil de ontwikkelingsmaatschappij nu de aanwezige kennis bij elkaar brengen in een eigen productielijn. Op die manier kunnen goederen gemaakt worden waar veel behoefte aan is.



De organisatie meldt dat de eerste proeven hiervoor al gaande zijn.

