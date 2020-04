Een 28-jarige vrouw is zaterdagavond rond 23.00 uur aangehouden in Eindhoven. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident op de Tellegenstraat, waarbij een man om het leven kwam. De identiteit van de tweede verdachte is bekend bij de politie, maar die persoon wordt nog wel gezocht.

Een 31-jarige bewoner van een flatgebouw aan de Tellegenstraat in het Eindhovense stadsdeel Strijp is overleden door de steekpartij. De politie is direct een groot onderzoek gestart. De technische recherche heeft uitgebreid sporenonderzoek verricht in en om de woning en er is een buurtonderzoek gehouden.

Ook diverse getuigen zijn gehoord. "Daaruit kwam naar voren dat het slachtoffer ruzie had gehad met een man en een vrouw. Dat leidde uiteindelijk tot het steekincident. We houden er op dit moment rekening mee dat de aanleiding in de relationele sfeer ligt", aldus de politie.



Na verder onderzoek kon zaterdagavond om 23.00 uur de 28-jarige vrouw worden aangehouden. Naar de tweede verdachte wordt op dit moment nog gezocht. Zijn identiteit is bij de politie bekend. "We doen dan ook een klemmende oproep aan hem om zichzelf te melden op het politiebureau. De vrouw is in verzekering gesteld voor verder onderzoek."



In de loop van de nacht kwam in het onderzoek ook een voertuig met twee mannen in beeld. Op dat moment gingen agenten ervan uit dat één van hen mogelijk de verdachte van het steekincident was.

"Op de Boschdijk is deze auto een stopteken gegeven en zijn de mannen volgens de procedure uit de auto gepraat. Collega's hadden daarbij uit voorzorg hun vuurwapen getrokken. Niemand raakte gewond. Op het bureau bleek geen van de mannen de verdachte van het steekincident te zijn. Het tweetal is met excuses weer heengezonden."