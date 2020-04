Om drukte te voorkomen is besloten de parkeerplaats bij scouting Dutmella, midden in het bos bij het Oud Meer in Son, zondag te sluiten. Hiermee moet verdere verspreiding van het coronavirus beperkt worden.

Dat laat de burgemeester van Son en Breugel Hans Gaillard weten op Twitter. "Een frisse neus halen is oké, maar niet allemaal op één locatie."



Tot wanneer de parkeerplaats is gesloten, is nog onduidelijk.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.