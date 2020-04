Een persoon is zaterdagavond gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's op de kruising van de Noord-Brabantlaan en Zeelsterstraat in Eindhoven.

Een persoon is aangehouden, omdat er vermoedelijk drank in het spel is geweest.

De weg is vanwege het ongeluk afgesloten geweest. Het politieonderzoek naar het ongeluk is momenteel nog in volle gang.