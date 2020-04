Een jong meisje is zaterdagavond door onbekende oorzaak van de railing van een brug gevallen in Eindhoven. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Een ambulance en meerdere politie eenheden kwamen op het incident af. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.



Kinderen en omstanders die het ongeval hebben zien gebeuren, hebben het meisje geholpen en haar stil laten liggen tot de ambulance ter plaatse was.