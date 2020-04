Bij een aanrijding tussen twee auto's op de A50 bij Eindhoven is zaterdag een persoon gewond geraakt.

Een van de auto's wilde van rijbaan wisselen maar kwam hierbij in botsing met de andere auto. Hierdoor raakte een van de bestuurders de controle over het stuur kwijt waardoor het voertuig met hoge snelheid tegen de vangrails tot stilstand kwam.

De bestuurder kon zelfstandig uit de auto komen. Iemand op de achterbank is door de hulpverleners uit de auto bevrijd.



Door het ongeval heeft Rijkswaterstaat twee rijbanen afgesloten. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Uden gebracht.