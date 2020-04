Het internationale tennistoernooi Amjoy Cup voor jeugd- en rolstoeltennissers dat van 22 tot en met 28 juni in Eindhoven en Veldhoven zou plaatsvinden, is verplaatst naar 2021.

Dat hebben de internationale tennisorganisatie ITF en jeugdtennisorganisatie Tennis Europe besloten naar aanleiding van de situatie en getroffen maatregelen rondom het coronavirus.



Meer dan 300 jongens en meiden van meer dan 35 nationaliteiten zouden dit jaar deelnemen aan de Amjoy Cup bij David Lloyd in Veldhoven en tennisvereniging ELTV in Eindhoven.



"De veiligheid en gezondheid van alle spelers, coaches en ouders, maar ook van onze vrijwilligers, leveranciers en partners is op dit moment veel belangrijker dan wat ook", zo stelt toernooidirecteur Wim van den Hurk.

"Natuurlijk is het een teleurstelling voor ons allemaal. Zeker als je weet hoeveel tijd en energie hier al in is gaan zitten. Maar dat valt in het niet bij de problemen die er in de rest van Nederland en de wereld zijn op dit moment."



De organisatie, in handen van Stichting Toptennis Veldhoven, was al sinds augustus volop bezig met de voorbereidingen en heeft inmiddels de toezegging gekregen dat het evenement zal worden verplaatst naar dezelfde week in 2021.

