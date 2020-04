Gemeente Eindhoven laat weten de lokale coronamaatregelen uit te breiden. Dit heeft onder meer invloed op de daklozenopvang en orde en handhaving.

Zo wordt de nachtopvang opengesteld voor daklozen die daar normaliter geen recht op hebben. Sinds vorige week was de nachtopvang ook al overdag open voor daklozen.



Voor kinderen in kwetsbare posities worden de scholen geopend. Dit gebeurt in overleg met onder andere de scholenkoepels en kinderopvang. De maatregel wordt genomen omdat voor sommige kinderen de thuissituatie verslechterd is doordat mensen meer thuis zijn, waardoor de spanning in kwetsbare gezinnen kan oplopen.



Verder gaat er meer gecontroleerd worden in de wijken. Eerder werd al bekend dat enkele jongeren in Eindhoven een boete hebben ontvangen wegens het negeren van de 1,5 meter-regel.

Ook concentreert de politie zich meer op zogenaamde 'high impact crimes', zoals overvallen en inbraken. Tegelijk wordt de controle verlaagd op zaken als parkeergedrag en afvalstorting. Ook komt er capaciteit vrij omdat evenementen en voetbalwedstrijden niet doorgaan.



De gemeente laat verder weten zich in te zetten om informatie over het coronavirus beter over te brengen op laaggeletterden en mensen die geen Nederlands spreken.

