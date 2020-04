Gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aantal speelveldjes in de gemeente omsloten met hekwerken, omdat de veldjes de afgelopen dagen teveel bezocht werden.

Zo is onder meer het Cruyff Court in Geldrop niet langer toegankelijk. Ook het Calisthenics-park in Mierlo is omsloten met een bouwhek.

De speelvelden trokken de afgelopen dagen teveel bezoekers die samen de 1,5 meter-regel niet opvolgden. In haar bericht laat de gemeente weten dat andere buitenlocaties streng in de gaten worden gehouden.



Eerder werd al bekend dat jongeren in Eindhoven en Son en Breugel berispingen hadden gekregen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.