Op een pleintje aan de Clara Wichmannstraat in Eindhoven is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Een getuige had een andere auto met volle vaart zien wegrijden van het pleintje en merkte vervolgens de brand op.

Aanvankelijk had de brandweer moeite om de brand te blussen, omdat de bluswagen niet door de smalle straat naar het pleintje paste. De slang bleek echter lang genoeg om de auto toch te bereiken.

Het lijkt erop dat de auto gedumpt is, omdat het de politie niet lukte om de eigenaar van het voertuig te achterhalen. Of er gestolen kentekenplaten op de auto zaten, kon ze echter niet bevestigen.