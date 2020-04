Signify heeft werknemers gevraagd of ze bereid zijn de komende maanden 20 procent van hun loon in te leveren. De voormalige lichttak van Philips doet dit voorstel donderdag om overeind te blijven tijdens de coronacrisis. De vakbond reageert woedend.

Volgens Signify is de maatregel in het belang van de werknemers. "We proberen ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering en werknemers door kunnen gaan zoals wij dat willen. Weliswaar met minder uren, maar wel dat we alles en iedereen bij elkaar kunnen houden", licht een woordvoerder van het bedrijf toe.

Jörg Sauer van vakbond VHP2 vindt de maatregel te voorbarig en niet bij het bedrijf passen. "Het is bovendien een raar besluit, omdat grote bedrijven die omzet mislopen een regeling kunnen treffen met de Nederlandse regering."



Dat werknemers van Signify niet staan te springen om loon in te leveren, blijkt uit een anonieme E-mail die Studio040 heeft ontvangen. "Je wordt gewoon gedwongen om eraan mee te werken, van vrije wil is helemaal geen sprake", zo valt te lezen.

Regeling van de overheid biedt onvoldoende garanties

Dat de Nederlandse overheid kan bijspringen, biedt Signify onvoldoende garanties. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 30.000 werknemers.

"Het is een verzoek dat we doen aan alle medewerkers wereldwijd. Dat gaat verder dan Nederland, waar een pakket is waar we aanspraak op zouden kunnen maken. En daar is nu ook nog geen zekerheid over", aldus het bedrijf.

