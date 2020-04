ASML doneert 130.000 cleanroom-handschoenen van medische kwaliteit voor de coronacrisis, zo laat de techgigant uit Veldhoven donderdag weten via Twitter.

De handschoenen, een vrachtwagen vol, worden gedoneerd aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De veiligheidsregio kan het materiaal verdelen onder de instanties die het nodig hebben in deze crisistijd, zoals zorginstellingen.



ASML gebruikt dergelijke handschoenen normaal gesproken in zogenoemde 'cleanrooms'. In deze kamers zetten de medewerkers van het bedrijf de hoogspecialistische chipmachines in elkaar waar het bedrijf om bekend staat.

