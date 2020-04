De gemeente Eindhoven laat in een brief aan de huurders van gemeentelijk vastgoed weten een aantal maatregelen te treffen om huurders tijdens de coronacrisis te ontzien.

De facturen voor de maanden april en mei worden zo laat mogelijk verstuurd, zo meldt de gemeente. Daarnaast wordt aangekondigd dat indien een huurder niet in staat is te betalen, er geen aanmaningen verstuurd worden of incassotrajecten in gang worden gezet.

De maatregelen gelden in ieder geval zo lang het onduidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de huurders en de gemeente zelf. Op basis van een onderzoek dat de gemeente gaat doen naar de effecten van de crisis zullen er verdere maatregelen worden genomen.

De gemeente laat weten de brief te versturen naar aanleiding van de vele vragen die het krijgt over het betalen van de huur en de financiële consequenties van de coronacrisis.

