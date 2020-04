De productie van vrachtwagens in de Eindhovense DAF-fabriek ligt nog weken stil door de coronacrisis. Op z'n vroegst worden de werkzaamheden op 20 april hervat, zo laat een woordvoerder donderdag weten.

Vorige maand werd de fabriek gesloten vanwege het coronavirus. Medewerkers lieten namelijk weten bang te zijn om besmet te raken.

Niet alleen de DAF-fabriek in Eindhoven, ook andere vestigingen van de truckbouwer zijn voorlopig dicht. Het bedrijf kijkt wel of bepaalde klussen in Eindhoven nog in kleine groepjes kunnen worden voortgezet.

Een van de afdelingen is zo ingericht, dat medewerkers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden tijdens het werk. De Eindhovense vestiging is goed voor zesduizend voltijdbanen.

