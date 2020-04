Het coronavirus is qua aantal besmettingen over het kantelpunt heen volgens onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven. Dat laat de universiteit weten in een persbericht.

De Eindhovense datawetenschappers monitoren vanaf het begin van de virusuitbraak de crisis aan de hand van data uit verschillende landen. Daarbij kijken ze naar het aantal bevestigde besmettingen en het totaal te verwachten maximale aantal besmettingen.



"Voor de tweede dag op rij komt deze verhouding boven de vijftig procent uit", meldt Edwin van den Heuvel, hoogleraar statistiek aan de TU Eindhoven en één van de initiatiefnemers van de voorspellingen.

"Dit betekent dat we nu waarschijnlijk over de helft zijn van het totale aantal gemeten besmettingen. We zijn er nog lang niet, maar we zijn op de goede weg." Hun schatting van het uiteindelijke maximum aantal besmettingen in Nederland schommelt nu rond de 20.000.

Een dag eerder zagen de onderzoekers het passeren van het kantelpunt al specifiek in de provincie Noord-Brabant, wat overeenkomt met de signalen uit de Brabantse ziekenhuizen dat het aantal nieuwe gevallen afneemt. Ook Spanje lijkt volgens dezelfde berekeningen over het kantelpunt heen.

