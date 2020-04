De politie heeft een man opgepakt die anderhalve week geleden een baliemedewerker van een ziekenhuis in Eindhoven in het gezicht hoestte. Daarvoor zei de man met het coronavirus besmet te zijn.

Het gaat om een 52-jarige man. Of hij ook daadwerkelijk besmet is met het coronavirus wordt onderzocht. De politie laat weten de daad van de verdachte te zien als zware mishandeling.



De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. De politie laat weten in deze gevallen een lik-op-stuk beleid te hanteren waardoor de verdachte op versnelde wijze gestraft kan worden.

