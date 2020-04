Dertien jongeren in Eindhoven zijn de afgelopen dagen bekeurd omdat ze niet de 1,5 meter afstand in acht hielden. Dat laat de politie woensdag weten via Twitter.

In hetzelfde bericht laat de politie weten acht jongeren in Son te hebben gewaarschuwd omdat ze de maatregel niet opvolgden.



Eerder gaf burgemeester John Jorritsma aan streng te handhaven in het opvolgen van de maatregelen in strijd tegen het coronavirus. Wel gaf hij daarbij aan dat alleen boetes uitgedeeld zouden worden als de regels opzettelijk gebroken werden.



Het kabinet gaf dinsdag aan dat de maatregelen in ieder geval tot 28 april van kracht blijven.

