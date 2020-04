Op de Eindhovense woningmarkt verandert tijdens de coronacrisis niet veel. Dat laat Pieter van Santvoort weten, die voor de Nederlandse Vereniging voor Makelaars ieder kwartaal de regionale cijfers bijhoudt.

"Er is een grote groep mensen die nog steeds een huis wil kopen. Crisis of niet. Ze kunnen kopen en banken blijven de woningen financieren. Dat verandert niet. De huizen worden nog steeds goed verkocht. De prijzen zakken niet", legt Van Santvoort uit.

Wat hij wel merkt is dat er minder kijkers zijn. "Nu komen zo’n 25 in plaats van 50 kijkers op een woning af. De markt blijft wel hetzelfde. De vraag is nu eenmaal vele malen groter dan het aanbod. Voor de koper is er dus wel iets meer kans."



Het is het beeld dat Van Santvoort de afgelopen weken ziet, al ontbreken de uitgebreide cijfers nog. Hij heeft er wel een verklaring voor.

"Veel mensen zien dit als een tijdelijke crisis. Natuurlijk, bepaalde sectoren worden hard geraakt, zoals de horeca en detailhandel. Dat geldt niet meteen voor de woningmarkt. De vraag blijft voorlopig, want er zijn in Eindhoven te weinig koopwoningen. Het wordt wellicht anders als de crisis lang gaat duren."