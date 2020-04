Bij een steunactie voor het zorgpersoneel van het St. Anna Ziekenhuis, heeft Greenpeace de letters ‘Helden!’ voor de deur bij het ziekenhuis gezet.

In een reactie op Twitter laat een woordvoerder van het ziekenhuis uit Geldrop weten de actie te waarderen: "We moeten het nog even volhouden met zijn allen. Er moet een einde aan komen. Maar ik denk dat dat wel lukt. We zijn goed voorbereid. Zo’n actie helpt daarbij."

Het St. Anna Ziekenhuis was niet het enige hospitaal dat door Greenpeace met een bezoek werd vereerd. Even later werd ook het personeel van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een hart onder de riem gestoken.