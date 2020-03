Een auto is dinsdagmiddag op de kop geslagen bij de Gasdreef in Eindhoven nadat de bestuurder onwel was geworden achter het stuur. Hij is daarbij overleden.

Het is nog niet duidelijk of de persoon is overleden doordat hij onwel werd, of door het ongeval, meldt een woordvoerder van de politie.

Dat wordt momenteel onderzocht.