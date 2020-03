Bij een brand in een woning aan de Saturnusweg is maandag een vrouw gewond geraakt. De brand ontstond vermoedelijk door een omgevallen kaars die de nabij staande bank in brand zette.

Het vuur verspreidde zich daarna snel waarna de woning zich vulde met rook. Volgens de brandweer was de brand erg heet. Dat blijkt onder meer uit de lampen die aan het plafond waren vast gesmolten.



De vrouw bevond zich op de eerste verdieping van de woning. Ze is aan de achterkant van het huis met een ladder naar beneden gehaald.



Het slachtoffer is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.