Veel ouders stellen de vaccinaties van hun kinderen uit vanwege de coronacrisis. Dat laat een woordvoerder van ZuidZorg maandag weten aan Studio040.

"We krijgen niet altijd een duidelijke reden mee waarom ouders een afspraak voor een vaccinatie afzeggen", zegt woordvoerder Jojanneke van Lutterveld. "Maar dat het coronavirus een rol speelt, is wel duidelijk."

"Veel mensen zeggen af omdat zij of hun kinderen zich niet helemaal lekker voelen. Maar er zijn ook ouders die liever niet hebben dat hun kinderen gevaccineerd worden in deze periode. Door vaccinaties wordt de weerstand van een kind tijdelijk lager, waardoor ze bang zijn dat ze vatbaarder worden voor ziektes. Er speelt in dat opzicht wel een bepaalde angst mee."



"Toch willen we de vaccinaties zoveel mogelijk laten doorgaan", laat Van Lutterveld weten. "Als ouders niet willen, kunnen we daar niks aan doen. Maar afspraken die worden altijd uitgesteld, niet afgesteld. We verzetten ze altijd naar een latere datum."

'Na de crisis verwachten we een inhaalslag'

Daarbij speelt ook een rol om wat voor ingrepen het gaat. "Pasgeboren baby's krijgen bijvoorbeeld altijd een hielprik, om ze te testen op erfelijke aandoeningen. Daarvoor komt iemand van ZuidZorg aan huis. Die bezoeken laten we zoveel mogelijk doorgaan omdat het voor de gezondheid van de baby van groot belang is dat zo'n aandoening snel wordt vastgesteld. Maar ze krijgen bijvoorbeeld ook een gehoortest. Dat is wat minder urgent dus die stellen we uit."



Daarbij worden uit bij de consultatiebureaus de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. "Mensen morgen alleen nog op afspraak langskomen. Daarbij mag er maar één begeleider mee. Dus doorgaans één ouder en één kind."

Ouders terughoudend ondanks maatregelen

Ook voor medewerkers worden de nodige maatregelen genomen. "Eén dag van tevoren bellen we naar het huis, voor we op huisbezoek gaan, om te vragen of iedereen gezond is. Ook zorgen we voor extra beschermende kleding indien dat nodig is", laat de woordvoerder weten.



Ondanks de maatregelen zijn ouders terughoudend. "We verwachten dat wanneer de crisis achter de rug is, we wel een inhaalslag te maken hebben", aldus Van Lutterveld.

