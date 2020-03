Twee personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de Daalakkersweg in Eindhoven. In het gecrashte busje werden meerdere flessen met lachgas aangetroffen.

De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 24-jarige vrouw. Volgens een ooggetuige reed het voertuig rond 3.40 uur met ongeveer 100 kilometer per uur tegen een boom.

Het vrouwelijke slachtoffer overleed ter plaatse. De 25-jarige bestuurder werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de loop van de ochtend overleed.

De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. Hoewel er lachgas werd aangetroffen in het verongelukte voertuig, hoeft dit niet te betekenen dat het lachgas ook een rol heeft gespeeld in het ongeluk, meldt de politie. Dit is achteraf niet met een test aan te tonen.