Philips heeft zaterdag de eerste lading beademingsapparaten geleverd aan de Nederlandse overheid. In totaal gaat het Eindhovense bedrijf vanuit de Verenigde Staten duizend stuks leveren.

Vrijdag werden ook al de eerste patiëntbewakingssystemen vanuit Duitsland geleverd. Ook daar levert Philips in totaal duizend stuks van.

Het bedrijf gaat de gehele bestelling de komende weken en maanden leveren. De medische apparatuur wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verschillende ziekenhuizen in Nederland verdeeld. Mede dankzij deze apparaten kan het aantal bedden voor coronapatiënten op de intensive care verder worden verhoogd.

