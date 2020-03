Bij een woning aan de Jan van Eyndstraat in Eindhoven is in de nacht van donderdag op vrijdag op een zolder vuurwerk ontploft waardoor er dakpannen van het dak zijn gevlogen.

De dakpannen kwamen op straat terecht. Ook zijn er in de woning ondersteunende balken afgebroken waardoor het pand onbewoonbaar is geworden.



De politie heeft naast illegaal vuurwerk ook enkele airsoftwapens in beslag genomen. Dat zijn wapens die lijken op vuurwapens maar die enkel plastic balletjes kunnen afvuren. Een bewoner is aangehouden.



Op het moment van de explosie was er niemand op de zolder aanwezig. Daardoor zijn er geen gewonden gevallen. Hoe het vuurwerk tot ontploffing kon komen, is onduidelijk. De politie gaat vrijdag verder met het onderzoek.