Een 62-jarige vrouw in Eindhoven zonder vaste woon- of verblijfplaats werd donderdagmiddag onwel toen ze door de politie werd vervoerd. Ze is later in een ziekenhuis overleden.

De politie had meerdere meldingen over overlast op de Vlaanderenlaan binnengekregen. Agenten spraken de vrouw hierop aan en besloten haar naar een opvanglocatie te brengen.

Tijdens de rit raakte de vrouw echter onwel. Ze werd bij de opvanglocatie aan de Barrierweg gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze tegen het einde van de middag.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht van haar dood.