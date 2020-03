De Eindhovense wethouder van Financiën Marcel Oosterveer zegt niet te kunnen inschatten hoeveel de coronacrisis de stad gaat kosten.

"Ik zou graag antwoorden willen hebben, maar die heb ik niet", reageert Oosterveer na een persconferentie over de Eindhovense corona-aanpak.

De gemeente kampte jarenlang met grote financiële problemen. Door te forse uitgaven aan zorg en werkloosheidsuitkeringen ontstond een tekort van tientallen miljoenen euro's.

Het nieuwe stadsbestuur dat twee jaar geleden startte had als hoofdtaak om de financiën weer op orde te krijgen. Dat lukte, want vorig jaar hield de gemeente nog 30 miljoen euro over.

Of dat bedrag nu nodig is voor de corona-aanpak, kan wethouder Oosterveer niet zeggen. "Ik ga niet eens speculeren. Hoe langer deze crisis duurt, hoe meer impact die gaat hebben."



Omdat de gemeente nu geen goed zicht heeft op de kosten van de corona-aanpak, wordt er dit jaar geen kadernota uitgebracht. In die nota staan in hoofdlijnen de gemeenteplannen en bijbehorende kosten voor meerdere jaren beschreven.

