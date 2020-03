Zeker 1.100 zzp'ers hebben inmiddels aangeklopt bij het ondernemersloket in Eindhoven voor financiële ondersteuning, laat wethouder Yasin Torunoglu weten. De zzp'ers lopen nu inkomsten mis door de getroffen coronamaatregelen van het kabinet.

"In een paar dagen hebben we 1.100 aanvragen binnengekregen. Normaal zijn dat er zo'n 200 per jaar. Veel zzp'ers hebben het moeilijk, ze zitten thuis. Onze ambtenaren werken hard om alle aanvragen te verwerken", aldus de wethouder.

Er is een landelijke regeling ingesteld voor ondernemers die gedupeerd zijn vanwege de coronacrisis. De regeling is vooral voor ondernemers die acuut in geldproblemen komen. Zij kunnen een uitkering aanvragen. Voor een gezin is dat 1.500 euro, voor alleenstaanden 1.200 euro. Ook mensen met een flexcontract kunnen aankloppen voor financiële hulp.



Torunoglu: "Mensen die echt acuut in de geldzorgen zitten, krijgen een voorschot uitgekeerd. We proberen de wachttijd voor ondernemers te verkorten. Normaal duurt het vier weken, maar met alle inzet hopen we dat dit nog maar twee weken hoeft te duren."

