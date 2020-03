De gemeente Eindhoven stelt het innen van de gemeentelijke belastingen uit. Dat heeft het gemeentebestuur donderdag bekendgemaakt op een persconferentie waarin maatregelen omtrent de coronacrisis worden gepresenteerd.

Alle betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen die de gemeente over onderstaande belastingen heeft gestuurd aan ondernemers, worden opgeschort tot na 1 juli 2020. Over die periode rekent de gemeente geen extra rente.



Ondernemers en zzp'ers kunnen bij de gemeente uitstel van betaling krijgen voor onroerende zaakbelasting, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario, reclame- en toeristenbelasting.



Wethouder Marcel Oosterveer benadrukt dat uitstel van het innen van de belastingen geen afstel betekent.



De definitieve aanslagen voor de toeristenbelasting over 2019 worden later verstuurd. De planning was dat deze in april zouden worden gestuurd, maar dit is uitgesteld naar eind juni 2020.



Het invorderen van de voorlopige aanslag van de toeristenbelasting over dit jaar, komt te vervallen. Deze stond gepland voor eind juni dit jaar. De gemeente kijkt de komende tijd hoe ze hiermee om zullen gaan.

