Het noodlijdende Muziekgebouw in Eindhoven is voorlopig gered. Het krijgt 1 miljoen euro van de Rijksoverheid, via de zogeheten Regiodeal.

Met het geld wordt volgens het gemeentebestuur "een belangrijke stap gezet richting een langetermijnoplossing voor de Heuvel en het Muziekgebouw".

Eerder werd al bekend dat zes partijen uit de regio 1,2 miljoen euro beschikbaar stellen voor het project. Daar komt nu 1 miljoen euro van de Rijksoverheid bij.

Het doel van het project is om het Muziekgebouw en De Heuvel nieuw leven in te blazen.

Muziekgebouw is probleemdossier

Het Muziekgebouw is al een aantal jaar een probleemdossier voor de gemeente Eindhoven. De gemeente huurt het complex van CBRE met een overeenkomst die doorloopt tot 2032, waarin bepaald is dat de huur ieder jaar flink stijgt. Het tekort van het Muziekgebouw wordt daardoor ieder jaar groter.



Ook winkelcentrum Heuvel is al jaren aan het kwakkelen. Ondanks een ingrijpende renovatie, twee jaar geleden, heeft een deel van het complex te maken met veel leegstand. De wensen van het publiek op het gebied van winkelen zijn de afgelopen jaren drastisch veranderd. Sommige grote winkelketens doen het goed, maar niet alle winkeliers kunnen daarvan profiteren.



De huidige deal geeft rust tot eind 2021.