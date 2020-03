De gemeente Eindhoven reserveert vijf voormalige schoollocaties in Woensel voor woningbouw. Vier daarvan gaan binnenkort in de verkoop. Voor de vijfde zoekt de gemeente een woningcorporatie als ontwikkelaar.

Het gaat om de oude Nutsmavo aan de Jan Heynslaan, de voormalige onderkomens van basisscholen De Rungraaf en De Korenaar aan respectievelijk de Vlokhovenseweg en de Vitruviusweg en een schoolgebouw aan de Generaal Coenderslaan.

Een aantal van deze locaties fungeerden na hun schooltijd als tijdelijk onderkomen voor ondernemers, stichtingen en een theatergezelschap. Nu worden ze bewaakt door leegstandsbeheer.

Het vijfde ex-schoolterrein betreft het oude schoolgebouw van basisschool Onder de Wieken dat in juni 2017 door brand werd verwoest. Het karkas is inmiddels opgeruimd. De gemeente wil dit terrein laten ontwikkelen door een woningcorporatie. Welke dat wordt, is nog niet bekend.

Ook het pand op de Vlokhovenseweg dat nu in de verkoop gaat, werd in 2017 door brand getroffen.



Door genoemde locaties op de zogenoemde prioriteitenlijst te plaatsen maakt de gemeente er versnelde woningbouw mogelijk. Op termijn wil de gemeente al haar grondeigendom verkopen, waar geen bestuurlijke bestemming op rust.