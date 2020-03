Een auto heeft woensdag een wielrenner geschept op de Ekkersweijer in Best. De wielrenner raakte daarbij flink gewond.

De wielrenner kwam van de nabijgelegen fietsbrug af gereden en was op volle snelheid toen hij de weg overstak. Hij verkeert in kritieke toestand. Er moest onder meer een traumahelikopter ter plaatse komen.



Voor politieonderzoek is de Ekkerswijer enige tijd afgesloten geweest.