Gemeente Eindhoven opent een speciaal loket voor ondernemers die vragen hebben over bijvoorbeeld hulpmaatregelen waarop ze een beroep kunnen doen tijdens de coronacrisis.

De gemeente laat in een persbericht weten dat het bestrijden van het coronavirus en het beschermen van de gezondheid van mensen voorop staat. "Maar daarnaast heeft de crisis ook economische gevolgen voor Eindhovense ondernemers, van zzp'er tot het grootbedrijf."

Om ondernemers tegemoet te komen trof het kabinet maatregelen om de economische schade te beperken. Gemeente Eindhoven laat weten dat medewerkers hard bezig zijn om de maatregelen zo snel mogelijk in de gemeente in werking te laten treden. Daarnaast is het loket geopend voor vragen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.