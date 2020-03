Daklozenopvang Springplank040 is tegenwoordig 24 uur per dag geopend en heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.

De organisatie heeft onder andere quarantaineplekken ingericht op alle vijf locaties, zegt directeur Thijs Eradus. "Als wij vermoeden dat iemand besmet is met het coronavirus, kan die uit de groep en in een quarantaineplek totdat de arts komt", vertelt Eradus.



"Als er sterke vermoedens zijn dat die persoon het virus heeft, dan hebben we veertien quarantaineplekken in de stad. Die kunnen we met nog eens twintig opschalen naar 34. Deze plekken zijn buiten de normale opvang, want je wil de groep veilig houden", aldus Eradus.



De organisatie wil voorkomen dat het eigen personeel en cliënten worden besmet met het virus. "Voorheen hadden we één eetzaal, maar nu hebben we er twee. Zo kunnen we anderhalf meter afstand houden tijdens het eten", legt Eradus uit.



Ook heeft Springplank040 materialen zoals zeep en mondkapjes. "We hebben net weer een lading met vijftig mondkapjes gekregen. Dat zijn er veel te weinig, maar we zijn er heel erg blij mee. We zijn constant zoekende naar hoe we kunnen zorgen dat we genoeg spullen hebben", vertelt Eradus.



Op de vraag hoe het personeel wordt ingezet, zegt Eradus: "We hebben allemaal noodroosters klaarliggen. Het kan zo zijn dat het virus losbreekt onder onze collega’s. We hebben elke ochtend overleg met de gemeente en andere organisaties over hoe we elkaar kunnen helpen."



Eradus zegt dat ze het op deze manier voorlopig nog goed vol kunnen houden, maar weet niet hoe lang de crisis duurt en de maatregelen nog nodig zijn.