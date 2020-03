Bij Fietscross Vereniging Veldhoven heeft in de nacht van maandag op dinsdag een uitslaande brand gewoed in een opslagruimte van de kantine.

Rond 0.15 uur kwam er een melding binnen over de brand. De brandweer was snel genoeg ter plaatse om te voorkomen dat de brand oversloeg naar de kantine.

Wel is er rook- en waterschade. De opslagruimte is nagenoeg helemaal afgebrand. Voor zover bekend, raakte er niemand gewond bij het ongeval.



Fietscross Verenging Veldhoven werd opgericht in 1979 en is daarmee één van de oudste fietscross verenigingen van Nederland.