Door verplaatsing van honderden coronapatiënten vanuit Brabantse naar andere ziekenhuizen in het land, is de situatie voor de Eindhovense ziekenhuizen onder controle, meldt een woordvoerder van GGD Brabant-Zuidoost.

Volgens de woordvoerder van de GGD kunnen de ambulancediensten het werk met de huidige bezetting en capaciteit nog aan. "Het is een situatie die we van dag tot dag bekijken. Het kan morgen weer anders zijn, maar op dit moment kunnen we alles nog verwerken."

De GGD zegt ook voorbereid te zijn op de piek in het aantal patiënten, die rond komend weekend verwacht wordt. "We hebben diverse scenario's klaarliggen voor als de nood aan de man komt. Eventueel kunnen we hulp van andere diensten inroepen, maar dat is nu nog niet nodig", meldt de woordvoerder.

Het coronavirus in het kort Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.

Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.

Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.

Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.