De evenementenbranche heeft zondagavond op meerdere plekken, waaronder bij het Evoluon in Eindhoven, de lucht verlicht met om de "helden van de samenleving" een steuntje in de rug te geven. De actie is bedoeld voor de mensen die tegen het coronavirus strijden.

Om 20.00 uur is de actie #LightTheSky van start gegaan en die heeft tot 20.30 uur geduurd.

De evenementenbranche wilde met de actie onder meer dokters en verpleegkundigen bedanken en ze een hart onder de riem steken.

