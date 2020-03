Vanwege het coronavirus is ook het Philips Museum in Eindhoven tot en met 6 april gesloten voor publiek, maar online kunnen mensen nog enkele tentoonstellingen bekijken.

Via de website This Is Eindhoven kunnen enkele foto's van de exposities Vinyl! en Visas to Freedom bekeken worden.

In de tentoonstelling Vinyl! wordt onder meer de geschiedenis van de grammofoonplaat behandeld, terwijl Visas to Freedom het verhaal van toenmalig vestigingsdirecteur van Philips Jan Zwartendijk wordt verteld. Hij hielp in Litouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden joden te ontsnappen.

Ook kunnen bezoekers van de site bijbehorende podcasts vinden.