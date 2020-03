Een vrachtwagen is zondagmiddag door de vangrail gereden op de A58 richting Eindhoven. Door het ongeluk is de afslag richting de A2 bij Eindhoven tijdelijk afgesloten.

Vermoedelijk heeft de chauffeur een bocht over het hoofd gezien en is daarna door een vangrail het talud af gereden. Daarna is de vrachtwagen tussen de twee rijbanen in gekanteld.



De vrachtwagen vervoerde warm asfalt. Dat is door het ongeluk de berm in gelopen.